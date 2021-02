Lazio-Cagliari, Milinkovic nel post-partita: “Importante aver vinto. Io leader? Sono arrivato qui che ero un bambino…”

Al termine del match contro il Cagliari vinto per 1-0, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio Sergej Milinkovic-Savic . Le sue parole:

“Abbiamo portato a casa quello che volevano dal primo minuto. Sapevamo di dover vincere e che sarebbe stata dura. L’importante è che abbiamo vinto, anche se con qualche difficoltà.

Ci mancavano le vittorie consecutive, adesso ne abbiamo fatte 6, ci siamo avvicinati ai primi posti dove vogliamo essere. Abbiamo una spinta in più anche per preparare la prossima contro l’Inter.

Marusic? Ha colmato tutto quello che gli mancava. Ha cambiato ruolo, ed è concentrato su quello che deve fare. Se dai tanto i risultati arrivano, sono contento per lui. Ora sta andando davvero bene.

Io leader? Qua sono arrivato bambino e adesso sono un uomo. Mi hanno aiutato tanto e mi sento importante. Tanti di noi sono leader, ognuno dà il suo, l’importante è che siamo uniti e come una famiglia. Dobbiamo rimanere su questa strada.

Sono contento del premio ricevuto, è anche merito della squadra, stiamo giocando bene. Ora è toccato a me, spero che i prossimi arrivino anche per gli altri ragazzi così il premio rimane a casa nostra”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: