Lazio-Cagliari, Musacchio nel pre partita: “Contento per l’esordio da titolare. Stasera non sarà facile”

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Lazio-Cagliari. La squadra di Inzaghi va alla ricerca della sesta vittoria consecutiva in campionato che la porterebbe ancora più vicina ai piani alti della classifica. Ai microfoni di Lazio Style Radio, è intervenuto, per presentare il match contro i rossoblù, Mateo Musacchio, difensore biancoceleste che questa sera farà il suo esordio da titolare con la maglia della Lazio. Ecco le sue dichiarazioni: “Sono molto felice di essere qui, tutto il gruppo mi ha accolto nel migliore dei modi, ho voglia di fare bene. Sono contento per l’esordio da titolare. La settimana scorsa abbiamo vinto in un campo difficile, ma ora dobbiamo pensare a stasera che sicuramente non sarà facile. Con il Cagliari sarà una partita difficile, loro hanno giocatori forti e sono una bella squadra. Dobbiamo pensare a noi e fare il nostro gioco per una bella prestazione”.

