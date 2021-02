Lazio-Cagliari, per fare 10 consecutive all’Olimpico contro i rossoblù. L’ultimo ha detto Champions League

La Lazio sta tornando ai livelli di un anno fa quando, prima del lockdown che ha interrotto il campionato, causa pandemia da Coronavirus, entrava in campo consapevole della propria forza e vinceva partita dopo partita portandosi anche in testa alla classifica. Quest’anno, dopo un inizio travagliato tra infortuni e Covid, ora la squadra di Inzaghi ha intrapreso la strada giusta, con cinque vittorie consecutive in Serie A, tra cui due scontri diretti contro Roma (3-0) ed Atalanta (1-3), che l’hanno portata nel gruppo che lotta sia per lo Scudetto che per un posto in Europa. Ogni sfida, in questo campionato così equilibrato, può risultare decisiva.

LAZIO OBIETTIVO TRE PUNTI: PUO’ CENTRARE LA “DECIMA” CONSECUTIVA CONTRO IL CAGLIARI ALL’OLIMPICO

Sarà un mese di febbraio ricco di impegni per i biancocelesti, visto che, oltre al campionato, tornerà anche la Champions League, con la sfida casalinga nell’andata degli Ottavi di finale contro il Bayern Monaco. Prima di questa “notte europea”, la Lazio dovrà affrontare tre partite di Serie A, tra cui lo scontro diretto in casa dell’Inter il prossimo 14 febbraio. La prima sfida del nuovo mese per i biancocelesti sarà questa sera contro il Cagliari: la squadra sarda si trova al terzultimo posto in classifica ed in piena crisi di risultati, visto che non riesce a conquistare i tre punti dallo scorso 7 novembre, quando vinse per 2-0 in casa contro la Sampdoria. Nelle successive tredici gare, la squadra di Eusebio Di Francesco ha raccolto solamente cinque punti, frutto di cinque pareggi e otto sconfitte. Nella sfida in programma alle ore 20:45, la Lazio avrà la possibilità di raggiungere la “decima” consecutiva contro i rossoblù tra le mura amiche: infatti, in caso di vittoria da parte dei biancocelesti, oltre ad essere la sesta vittoria consecutiva in Serie A, raggiungerà anche la decima vittoria consecutiva, nelle ultime dieci sfide, contro il Cagliari allo Stadio Olimpico di Roma. Gli ultimi nove incontri nella Capitale, dalla stagione 2010/2011 a quella passata, hanno visto trionfare sempre i biancocelesti, con l’interruzione nella stagione 2015/2016 dove i rossoblù militarono in Serie B. Di seguito i risultati con cui la Lazio ha battuto il Cagliari nelle ultime nove sfide all’Olimpico:

LAZIO-CAGLIARI = 2-1 (2010/2011); 1-0 (2011/2012); 2-1 (2012/2013); 2-0 (2013/2014); 4-2 (2014/2015); 4-1 (2016/2017); 3-0 (2017/2018); 3-1 (2018/2019); 2-1 (2019/2020).

23 LUGLIO 2020: L’ULTIMO LAZIO-CAGLIARI HA DETTO CHAMPIONS LEAGUE

La sfida che ha portato a quota nove le vittorie consecutive dei biancocelesti contro i rossoblù all’Olimpico, equivale all’ultimo incontro, quello della passata stagione datato 23 luglio 2020. Una data che è entrata di diritto nella storia biancoceleste: grazie al 2-1 con cui ha superato il Cagliari, firmato Milinkovic ed Immobile, la Lazio è tornata dopo 13 anni a qualificarsi alla fase a gironi della Champions League. Infatti, proprio grazie a quei tre punti, la squadra di Inzaghi mise in cassaforte il quarto posto, con tre giornate di anticipo. Alla fine del campionato, il Cagliari chiuse con dieci punti di distacco dalla zona retrocessione, mentre la Lazio concluse al quarto posto, a -5 dalla Juventus Campione d’Italia, ma anche a +8 sulla Roma che, arrivata quinta, si qualificò per l’Europa League.

Ultimo Lazio-Cagliari decisivo per la Champions League, quello di stasera, anche in virtù dei passi falsi di Atalanta, Roma e Napoli, potrebbe avvicinare ancora di più la squadra di Inzaghi ai piani alti della classifica.

