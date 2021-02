LAZIO WOMEN | Pareggio con il Cittadella all’esordio di Carolina Morace

Esordio che lascia l’amaro in bocca per Carolina Morace, nuovo tecnico sulla panchina della Lazio Women. Finisce 1-1 contro il Cittadella dove la formazione capitolina, soprattutto nella seconda parte di gara, aveva dimostrato quella supremazia tale per poter tornare a casa con i 3 punti. Invece, dopo il vantaggio di Martin, che firma la 12esima rete stagionale, arriva in pieno recupero, al 93′ il pari del Cittadella. Ragazze che hanno dimostrato il loro valore ma che sono costrette a rimandare ancora l’appuntamento con la vittoria.

