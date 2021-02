Liam Gallagher esalta l’ex biancoceleste Pedro Neto e fa una richiesta a Guardiola..

Il cantautore inglese ed ex frontman degli Oasis, Liam Gallagher, ha poco fa pubblicato un tweet di apprezzamento nei confronti di un ex biancoceleste, Pedro Neto.

Il giovane portoghese, dopo la breve avventura nella Capitale, sta dando grande prova delle sue qualità in Inghilterra, con la maglia del Wolverhampton ed ha già totalizzato 4 reti. Il talento del classe 2000 non è sfuggito a Gallagher, tifoso del Manchester City, che dopo il match di oggi Wolverhampton-Leicester, dove Neto era titolare, ha deciso di pubblicare questo tweet sul suo account con una richiesta particolare a Guardiola. Questo il contenuto: “Pep Guardiola, dai fai in modo che Pedro Neto firmi (per il Manchester City)”.

Insomma un vero e proprio messaggio di apprezzamento verso l’ex biancoceleste al punto da desiderare che firmi per la sua squadra del cuore, il Manchester City.

Pedro Neto c’mon pep get him signed up — Liam Gallagher (@liamgallagher) February 7, 2021

