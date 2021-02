MOVIOLA | Irrati dirige senza problemi una gara nervosa

La Lazio è tornata al quarto posto: per farlo, ha battuto 1-0 il Cagliari all’Olimpico, grazie alla rete di Ciro Immobile (61′). A dirigere la gara tra le due squadre è stato Irrati, della sezione di Pistoia.

Nel primo tempo la partita è stata molto spezzettata, con tanti falli e interruzioni in mezzo al campo. Non c’è nulla da segnalare in particolare, se non una svista di Irrati al 43′, quando Lazzari punta Lykoggianis sulla fascia, con la palla che sbatte sulla mano del difensore del Cagliari, e solo in un secondo momento sul braccio dell’esterno biancoceleste: la punizione, tuttavia, viene concessa al Cagliari.

Anche nel secondo tempo accade poco di clamoroso, con il direttore di gara che punisce con il giallo due brutti interventi: al minuto 82′ giusta l’ammonizione per Joao Pedro, dopo un brutto fallo su Musacchio sulla fascia destra. Stessa sorte per Parolo, che viene ammonito al minuto 88′ per un intervento effettuato in netto ritardo. Nel complesso sono due le ammonizioni per parte: oltre a Parolo e Joao Pedro, gli altri sono Nandez al minuto 43′, e Correa al 69′.

