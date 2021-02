Reina: carisma, sicurezza e piedi da regista. E contro il Cagliari le presenze saranno 600

Giunti ormai alla 21ª giornata di campionato il portiere in maglia 25 non fa più notizia.

Pepe Reina, arrivato questa estate in qualità di secondo con l’obiettivo di far tirare il fiato quando necessario, ma anche di far maturare il suo collega di reparto Thomas Strakosha, si è preso le redini della porta e non solo.

Il classe 82’ infatti non svolge ‘solamente’ il ruolo di estremo difensore nella squadra di Inzaghi, ma molto di più.

Come abbiamo potuto constatare fin qui in Serie A e anche in Champions League, la presenza di Pepe Reina in campo, attraverso il carisma e la sicurezza che mostra, è notevole. Nei momenti topici della gara, quando c’è bisogno di rimanere concentrati, quando serve la spinta emotiva (che purtroppo non può arrivare più dai tifosi) Reina è presente: richiamando, caricando, e quando serve anche strigliando i suoi.

Sotto l’aspetto tecnico non sta facendo rimpiangere le ormai numerose assenze di Strakosha (che tra i pali come sappiamo è un ottimo portiere), rivestendo molto spesso nell’arco dei 90 minuti anche il ruolo di play. Lo spagnolo è infatti il regista aggiunto di questa squadra (419 passaggi riusciti su 538 tentati), eseguendo in campionato in media 38 passaggi ogni partita con una percentuale di passaggi completati del 78%. Le azioni ora partono dal basso quasi sempre, con manovre sempre più elaborate, come ricorderete in occasione del derby quando nell’azione che ha portato al secondo gol di Luis Alberto il pallone era stato toccato da tutta la squadra compreso l’estremo difensore.

Nel match dell’Olimpico di questa sera contro il Cagliari Reina raggiungerà un traguardo molto importante: con le 15 in maglia biancoceleste infatti staccherà il pass delle 600 presenze con squadre di club tra Serie A, Premier League, Bundesliga e Liga.

Un traguardo molto importante raggiunto dallo spagnolo che ha vestito le maglie di Liverpool, con cui è sceso in campo 285 volte, Napoli (141), Villarreal (109), Barcellona (30), Aston Villa (12), Milan (5) e Bayern Monaco (3). Con 38 primavere e un’importante carriera sulle spalle (9 trofei in bacheca tra cui un mondiale), non resta che augurare a Pepe Reina di infrangere nuovi record con indosso ancora la maglia della Lazio.

