SERIE A | Keita risponde a Caprari: al Vigorito finisce in parità tra Benevento e Sampdoria

La prima gara della domenica per la 21° giornata di Serie A è terminata in parità: allo Stadio Ciro Vigorito, il Benevento ospitava la Sampdoria. Dopo un primo tempo equilibrato, il match si è sbloccato al 10° del secondo tempo: Caprari porta in vantaggio il Benevento con un tiro che beffa Audero sul primo palo. A dieci minuti dal termine, gli ospiti trovano il gol del pareggio con l’ex Lazio Keita Baldé, dopo una giocata dalla destra di Damsgaard che ha fornito l’assist. Le due, con questo pareggio per 1-1, muovono poco la classifica: la squadra di Filippo Inzaghi si porta a quota 23 punti, a +8 sul terzultimo posto occupato dal Cagliari. I blucerchiati invece salgono a 27 punti, rimanendo al decimo posto in classifica.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: