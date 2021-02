SOCIAL | Derby in Parlarmento Draghi-Lollobrigida: “Con il Presidente siamo di fede opposta, ci ho scherzato su” – FOTO

Cambio di Governo ma ancora una volta è derby in Parlarmento. Il nuovo Presidente incaricato Mario Draghi, così come Giuseppe Conte è di fede giallorossa e l’ha ribadito pochi giorni fa. Nel giro di consultazione tenutesi in questi ultimi giorni, il Capogruppo di Fratelli d’Italia Francesco Lollobrigida, di fede biancoceleste, non si è trattenuto a qualche battuta sul derby giocato un mese fa (Lazio-Roma 3-0). Lo testimonia lo stesso Lollobrigida tramite un post su Facebook, così dicendo: “Con il Presidente incaricato Draghi mi divide certamente la fede calcistica e ci ho scherzato su sottolineando invece la speranza ci fosse comune interesse al destino della nostra Patria”. Derby che tra l’altro già vive in famiglia con la cognata Giorgia Meloni, anche lei giallorossa.

