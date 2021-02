SOCIAL | Premiato Milinkovic prima dell’inizio del match – FOTO

Era stato annunciato in settimana Milinkovic-Savic come vincitore del premio di MVP di gennaio, Prima dell’inizio del match il centrocampista serbo è stato premiato in mezzo al campo con il Presidente Lotito.

