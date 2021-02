Verso Lazio-Cagliari, sono 4 i diffidati biancocelesti: ecco chi rischia di saltare l’Inter

Ci si avvicina alla sfida dell’Olimpico tra Lazio e Cagliari, in programma domani alle 20:45. I biancocelesti vogliono proseguire la serie positiva fatta anche di ottime prestazioni, i rossoblu invece vogliono riprendersi e uscire dalla continua crisi di risultati. Simone Inzaghi dovrà quindi prestare molta attenzione a questa sfida, soprattutto per i giocatori in diffida che in caso di ammonizione potrebbero saltare il big match contro l’Inter: Escalante, Fares, Hoedt e Caicedo, sono loro i biancocelesti diffidati che rischiano il forfait nella prossima giornata. Wesley Hoedt sarà l’unico dei quattro che quasi sicuramente partirà dal primo minuto, visto il probabile forfait di Radu e la squalifica di Patric. È ancora in dubbio invece la presenza di Caicedo, a causa dell’infortunio che lo tiene fuori da diverse gare. Escalante e Fares invece partiranno dalla panchina, pronti subentrare a gara in corso.

