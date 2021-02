Buon compleanno Ousmane Dabo: l’ex centrocampista della Lazio compie 44 anni

Giornata speciale per un ex giocatore che ha vestito la maglia della Lazio: oggi, 8 febbraio, è il compleanno di Ousmane Dabo, ex centrocampista che ha indossato la maglia biancoceleste dal 2003 al 2007, per poi tornare nel gennaio del 2008 fino al 2010. Nelle sei stagioni nella Capitale, Dabo conquista anche tre trofei con la Lazio: due Coppe Italia, una nella stagione 2003/2004 battendo in finale la Juventus, e la seconda nel 2008/2009 vincendo ai calci di rigore contro la Sampdoria. In quest’ultima si è reso protagonista del trionfo biancoceleste, visto che segnò l’ulitmo rigore decisivo della lotteria. Il terzo trofeo è una Supercoppa Italiana vinta nel 2009 a Pechino contro l’Inter. Tanti auguri ad Ousmane Dabo, nel giorno del suo 44esimo compleanno!

