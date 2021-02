Champions League, un’altra gara spostata in un campo neutro

Come riportato da gianlucadimarzio.it, continua la problematica legata al Covid in Germania. Dopo lo spostamento su un campo neutro, della gara di Champions League tra Lipsia e Liverpool, un altro ottavo di finale verrà disputato in uno stadio diverso da quello previsto. Infatti, oltre al Lipsia, anche il Borussia Mönchengladbach non potrà affrontare il Manchester City nel proprio stadio: la gara si disputerà alla Puskás Aréna di Budapest.

