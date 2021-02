CorSera | Immobile piega il Cagliari, la Lazio sale al 4º posto

È tornata la Lazio del pre-lockdown, quella che — una vittoria dopo l’altra — si era arrampicata fino a un punto dalla Juve capolista. Ora i successi consecutivi dei biancocelesti sono sei, perché anche il fortino del Cagliari è caduto, e Inzaghi è di nuovo lassù, al quarto posto, avendo staccato il Napoli e agganciato la Roma. L’ultima spallata rende gravissima la posizione di Di Francesco, che nelle ultime 8 partite ha raccolto la miseria di 1 punto e non vince dal 7 novembre.

Contro la Lazio, Di Francesco se la gioca con la difesa a tre, una soluzione alla quale ricorre solo nei momenti disperati (proprio in questo sta- dio la usò nello storico 3-0 della sua Roma al Barcellona in Champions: altri tempi). L’arrivo di Rugani, dirottato sul centrosinistra, certamente lo aiuta, anche se lo juventino (al debutto con i sardi e fuori dal 26 ottobre) non può essere al massimo. Arroccato là dietro, schierato quasi a specchio rispetto alla Lazio, il Cagliari per un tempo tiene senza rischiare quasi mai, se non su due iniziative di Lazzari (Cragno interviene su Immobile e Luis Alberto) e Correa al 36’ (stavolta la parata su Immobile è più difficile). Pavoletti, là davanti, va in cerca dei lanci lunghi, con grande voglia e alterna fortuna.

Il Cagliari ha un’occasione clamorosa, ancorché casuale, al 9’ della ripresa, quando una rimessa laterale di Tripaldelli trova la Lazio addormentata: Marin si fa 40 metri palla al piede, poi calcia alto. Ma la resistenza dei sardi vacilla e al 16’ è Immobile ad abbattere le barricate, sfruttando un’azione sull’asse Acerbi-Milinkovic. È in quel momento che la squadra di Di Francesco mette fuori la testa con la forza della disperazione e qualche occasione, in mezzo al caos, riesce anche a crearla. Doveva provarci prima.

Corriere della Sera

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: