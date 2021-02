Crotone, Cigarini: “La Lazio ha grande maturità, può ambire allo Scudetto”

Luca Cigarini, ex centrocampista di Atalanta e Cagliari, ma non solo, ha iniziato questa stagione con la maglia del Crotone. Intervistato da TMW Radio, durante la trasmissione Maracanà, tra i vari temi trattati, si è parlato anche di Lazio e delle sue ambizioni in campionato. Queste le sue parole: “Ha tutte le carte in regola per giocarsela fino alla fine. Forse al momento Inter e Milan hanno qualcosa in più. La Lazio ha speso tante energie in Champions, ha grande maturità e per questo può ambire allo Scudetto”.

Per concudere, da centrocampista, non poteva non arrivare una sua considerazione sul centrocampo biancoceleste: “Se non è il migliore della Serie A, poco ci manca. Ha Milinkovic e Luis Alberto che pochi hanno. Leiva davanti alla difesa è uno dei più bravi. Se non ci fosse stato il Covid, forse lo scorso anno poteva contendere il titolo alla Juventus. Juve e Inter hanno un centrocampo sui livelli della Lazio”.

