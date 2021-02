FORMELLO | Seduta di scarico per i titolari. Assente Strakosha

Dopo la sesta vittoria consecutiva, ottenuta ieri sera in campionato dagli uomini di Inzaghi, è già tempo di tornare a lavoro. A Formello, nella giornata di oggi si è svolta la seduta di scarico per i titolari schierati in campo ieri sera nella partita Lazio–Cagliari. I giocatori biancocelesti hanno effettuato un allenamento in palestra.

Assente in campo anche il portiere Strakosha.

