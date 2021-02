Gianluca Pavanello, CEO di Macron: “Noi terzi per numero di Club sponsorizzati, l’innovazione la nostra chiave vincente”

L’amministratore delegato della Macron, Gianluca Pavanello, ha parlato quest’oggi in un’intervista a La7 per la rubrica “Made in Italy”. Il CEO dello sponsor tecnico della Lazio, da ben 5 anni, ha voluto aprire le porte dell’azienda raccontando il duro lavoro e la professionaliità che c’è dietro alla realizzazione di maglie e non solo.

Queste le parole di Pavanello:

“Siamo cresciuti molto negli ultimi 15 anni, passando da 10 a 115 milioni di fatturato. Abbiamo puntato sulla nostra capacità di interpretare al meglio le esigenze di chi pratica sport, sviluppando prodotti innovativi altamente tecnici con una particolare attenzione al design e allo stile. Esattamente 20 anni fa siamo partiti con la prima sponsorizzazione tecnica in Serie A con il Bologna e oggi siamo terzi nella classifica UEFA per numero di Club sponsorizzati nei principali campionati. La stessa UEFA ci ha poi scelti per vestire i propri arbitri e le nazionali minori. La Macron non è solo calcio, il nostro logo si chiama Macronero e rappresenta un atleta che esulta e raggiunge il suo obbiettivo. Logo che è presente sulle maglie di chi pratica altri principali sport di squadra come Basket, Volley, Pallamano e soprattutto Rugby. Proprio nel Rugby, abbiamo avuto un’esponenziale crescita, tanto che nel torneo Sei Nazioni siamo sponsor tecnico di 3 Nazionali su 6.”

“Cerchiamo di essere un’azienda flessibile e innovativa. Dopo la pandemia ci siamo subito attivati per produrre e distribuire dispositivi di protezione individuale contro il Covid. Al contempo continuiamo ad innovaci sul fronte dei prodotti, con grande focus sulla sostenibilità. In questa stagione alcuni nostri Club indossano maglie con tessuto in poliestere al 100% riciclabile. Abbiamo modificato ed ottimizzato il packaging eliminando l’uso della carta, scelte e attività che influiscono sulla nostra produzione. La nostra mission è quella di creare abbigliamento sportivo di altissimo profilo per supportare gli atleti nelle loro performance. Come recita il nostro motto Work hard play hard.”

Di seguito il video integrale dell’intervista al CEO di Macron:

