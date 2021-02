Il Tempo | Domenica c’è l’Inter, torna Patric

Sesta vittoria consecutiva per la Lazio. Basta il gol di Immobile ai biancocelesti per agganciare la Roma al quarto posto. Il tecnico ha concesso un giorno di riposo al gruppo in vista dello scontro diretto di domenica prossima contro l’Inter. Tornerà a disposizione Patric, che contro il Cagliari era squalificato. Da valutare le condizioni di Strakosha e Cataldi. L’albanese e l’ex capitano della Primavera potrebbero tornare ad allenarsi già in questa settimana. Dovrà aspettare ancora a lungo Luiz Felipe per tornare. Il brasiliano è ancora in Germania per la riabilitazione dopo l’intervento alla caviglia (edema osseo). Il difensore ha comunque fatto sapere tramite i social che sta lavorando per rientrare il prima possibile: «Tornerò presto, Lazio. Più forte di prima». Poi continua: «Primi passi nel recupero, pensando già al ritorno in campo». Il difensore è più determinato che mai, anche se per il momento la società ha deciso di puntare su Musacchio, acquistato a gennaio dal Milan.

