In cerca di riscatto. Da questa settimana Strakosha cercherà di rimettersi a disposizione di Inzaghi dopo i problemi fisici che ne hanno condizionato l’ultimo mese. Eccezion fatta per la gara con la Fiorentina, infatti, il portiere albanese è uscito dai radar. Tanto da alimentare rumors sul suo rapporto incrinato con la Lazio.

A far chiarezza è stata la società stessa, che tramite un comunicato ha spiegato la situazione relativa al numero 1: «Thomas Strakosha ha riportato nei giorni scorsi un trauma contusivo distorsivo a carico del ginocchio destro. Allo stato attuale, gli esami strumentali e clinici hanno escluso la necessità di un intervento chirurgico ed il calciatore si sta sottoponendo ad un trattamento conservativo riabilitativo. Il portiere biancoceleste viene monitorato quotidianamente per valutare i tempi della ripresa dell’attività. Le altre ricostruzioni sono prive di fondamento. Tra il giocatore e la Società intercorre un rapporto di reciproco rispetto ed assoluta fiducia, per la professionalità che ha sempre dimostrato nella sua lunga militanza biancoceleste».

Eppure in calendario ancora non è stato inserito un incontro per il rinnovo di contratto. L’accordo tra la Lazio e Strakosha scade nel 2022, bisogna sedersi al tavolo velocemente per prendere una decisione sul da farsi.

Nel frattempo sono circolate diverse voci in merito a possibili candidati. In Italia piacciono i profili di Musso dell’Udinese, Cragno del Cagliari e Silvestri del Verona. Le ultime indiscrezioni invece parlano di un interesse per Montipò del Benevento e di Vanja Milinkovic-Savic, fratello di Sergej. Con un passato nelle giovanili del Manchester United, nel campionato italiano ha giocato con le maglie di Torino, Spal e Ascoli. All’estero invece sono stati accostati i nomi dei giovani Anatoliy Trubin (2001 dello Shakhtar) e Vincent Angelini (2003 del Celtic). La Lazio però punta molto su Gabriel Pereira, portierino arrivato in prestito dal Monaco lo scorso agosto.

