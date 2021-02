Inter-Lazio, Vidal verso il recupero

Come riportato da calciomercato.it, Vidal non sarà disponibile per la partita di domani in Coppa Italia contro l’Inter ma c’è molto ottimismo sul suo recupero in vista della gara di questa domenica contro la Lazio.

Il cileno non sarà disponibile per la partita di Coppa Italia contro la Juventus a causa della squalifica, ma spera di recuperare per la sfida in Serie A, dopo un problema al ginocchio sinistro rimediato contro la Fiorentina. In questi giorni il centrocampista svolgerà un lavoro personalizzato ad Appiano Gentile per assorbire la botta, prima di rientrare in gruppo e rimettersi a disposizione del tecnico neroazzurro Conte.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: