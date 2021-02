Lazio, Piscedda: “Cagliari rinunciatario, ma Inzaghi ha rischiato con i cambi togliendo qualità”

Dopo l’ottima vittoria ottenuta contro il Cagliari, la Lazio è tornata tra le prime quattro nella zona altra della classifica. In merito al successo di ieri, è intervenuto ai microfoni di Radiosei l’ex difensore biancoceleste Massimo Piscedda.

Queste le sue parole:

“Il Cagliari è stato rinunciatario, in difesa ha dei giocatori che sono discutibili. Tutto da copione, la Lazio ha raggiunto il quarto posto e si giocherà lo scontro diretto con l‘Inter. C’è stato qualche cambio di troppo, se togli qualità la Lazio non è più una squadra irresistibile. Il risultato era ancora in bilico, se escono determinati giocatori si può correre qualche rischio”.

