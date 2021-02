Lazio, primato in Serie A per cartellini gialli ricevuti: il dato

La Lazio continua la sua striscia positiva, composta da sei vittorie consecutive, grazie alla vittoria di ieri raggiunta contro il Cagliari. Assieme all’onda di risultati, prosegue però anche quella delle ammonizioni. Dopo queste prime 21 giornate infatti, i biancocelesti detengono il primato per ammonizioni ricevute in Serie A, con 64 cartellini gialli e un’espulsione. Caicedo, Escalante, Fares e Hoedt, sono loro i quattro diffidati in casa Lazio, che se sanzionati nella prossima sfida contro l‘Inter, salteranno la gara successiva contro la Sampdoria. In questa speciale classifica che vede in prima posizione la squadra di Inzaghi, seguono poi lo Spezia, con 63 ammonizioni e 5 espulsioni, e la Sampdoria, che si trova al terzo posto con 57 ammonizioni e 2 espulsioni.

