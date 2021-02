Leggo | Ciro mette la sesta, Milinkovic inventa e Immobile non sbaglia

Continua la corsa della Lazio verso le zone alte della classifica. I biancocelesti impiegano un’ora per abbattere con Immobile il muro alzato dal Cagliari all’Olimpico, tanto è bastato ad Inzaghi per salire al quarto posto per la prima volta in questo campionato, superare la Roma, distanziare Atalanta e Napoli e respirare nuovamente aria da Champions League; non solo, nelle ultime 5 giornate Lazio migliore squadra in A. Tutto in un colpo solo, grazie alla caparbietà del solito Ciro Immobile che al 16’ della ripresa ha trafitto Cragno e trovato la rete numero 14 in campionato; magistrale in occasione del gol la sponda di Milinkovic-Savic uno dei migliori insieme a Lucas Leiva, la vera mente della squadra biancoceleste.

La Lazio mette in cascina la sesta vittoria consecutiva, coronamento di una rimonta iniziata prima di Natale e poi proseguita con grande ritmo e determinazione, soddisfatto Inzaghi a fine gara: «Era una gara insidiosa e difficile; sono stati bravi i ragazzi a interpretarla bene ma dobbiamo continuare su questa strada perché nel girone di andata abbiamo perso troppi punti».

Prossimo appuntamento domenica sera a San Siro contro l’Inter: «Sarà un match duro ma noi non vogliamo fermarci e faremo di tutto per portare a casa i tre punti». Lazio rullo compressore il tecnico si guarda indietro con un pizzico di rimpianto: «Da quando è arrivato il Covid sono iniziati i problemi e abbiamo dovuto mollare lo scudetto. Quest’anno l’inizio è stato difficilissimo, eravamo rimasti in 13 e in campionato abbiamo perso tanti punti. Poi ci siamo guardati negli occhi e ci siamo fatti una promessa…». L’obiettivo stagionale è chiaro: «Dovevamo passare agli ottavi di Champions e ci siamo riusciti, ora vogliamo qualificarci di nuovo. Ci sono cinque colossi davanti ma se gio- chiamo da Lazio non abbiamo paura di nessuno». Chiusura sul rinnovo: «Ho letto il contratto, il presidente si è comportato benissimo e alla fine ha fatto la sua offerta. In questi casi ci sono sempre delle trattative (manca ancora l’accordo con lo staff, ndr) ma siamo a buon punto».

Leggo/Enrico Sarzanini

