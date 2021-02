Mondali Qatar 2020, stadi aperti

Come riportato da tuttosport.it, nonostante le incertezze legate all’attuale situazione pandemica, gli organizzatori dei Mondiali 2022 in Qatar assicurano che gli eventi sportivi si terranno con gli stadi aperti al 100% della loro capacità.

Yasser Al-Jamal, presidente dell’ufficio operativo del Comitato responsabile dell’organizzazione del Mondiale 2022, ha assicurato: ”Il Qatar ha iniziato a ospitare le partite della Champions League asiatica senza sostenitori. A dicembre la capacità è stata aumentata al 30%, una percentuale mantenuta per la Coppa del Mondo per club e speriamo di arrivare alla Coppa del Mondo 2022 quindi con una capienza del 100%.”

Nonostante il Ministero della Salute abbia registrato un aumento di nuovi casi e ricoveri ospedalieri nell’ultimo mese, Al-Jamal ha aggiunto: “C’è fiducia nelle misure prese negli stadi e nella rete metropolitana e negli ingressi e le uscite degli stadi per preservare la sicurezza di tutti. Abbiamo messo in atto diverse misure precauzionali per garantire che la capacità del 30% sia adeguata”.

