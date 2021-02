Mondiale per Club, il Bayern Monaco conquista la finale: affronterà i messicani del Tigres

I tedeschi del Bayern Monaco, prossimi avversari della Lazio negli ottavi di Champions League, conquistano la finale del Mondiale per Club. La squadra bavarese ha battuto oggi i campioni in carica africani dell’Al Ahly, con il risultato di 2-0. A siglare il successo, una doppietta del solito Lewandowski che ha aperto e poi chiuso definitamente la questione con une rete per tempo. La squadra di Flick affronterà così i messicani del Tigre, che hanno invece superato semifinale il Palmeiras diventando la prima squadra della CONCACAF a qualificarsi alla finale del Mondiale per Club. L’ultimo scontro è programmato per giovedì 11 febbraio alle ore 19.

