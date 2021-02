Poli: “La Lazio può fare di più dell’anno scorso, spero possa precedere la Roma in classifica”

L’ex attaccante biancoceleste Fabio Poli, è intervenuto quest’oggi ai microfoni di TMW. Il giocatore, divenuto il simbolo della Lazio dei -9, ha commentato l’andamento stagionale della squadra di Simone Inzaghi.

Queste le sue parole

“La Lazio ha ritrovato certezze ma ancora non è la bella Lazio che avevamo ammirato prima del lockdown. Ci sono ancora tanti margini di miglioramento: quella dell’anno scorso era una grande formazione e allora dico che in questo campionato può fare anche di più. Certo, non bisogna dimenticarsi che questa stagione è particolare, anomale. Ancora non c’è il gioco dell’anno passato, ha meno occasioni da gol però è più cinica e le sfrutta di più. L’anno scorso ha fatto vedere il miglior calcio con l’Atalanta. Lazio o Roma? E’ cambiato tutto rispetto all’avvio del campionato e può ancora succedere di tutto, è un torneo più competitivo, se la lottano in tanti. La Lazio ora ha un vantaggio rispetto alla Roma e da biancoceleste mi auguro possa precederla”.

Riguardo al tecnico biancoceleste ha poi aggiunto:

“Inzaghi il migliore? Sì, è un tecnico di assoluto valore anche se Conte forse riesce ad incidere ancora di più. Inzaghi ha fatto grandi cose, ha la solita squadra da tanto tempo, con pochi cambi e sta dimostrando di avere tante qualità. Credo che Conte dentro la propria squadra faccia vedere di essere veramente l’allenatore nel senso che la sua formazione gioca come vuole lui, ma ha anche grandi difetti. Con lui non si fanno fa grandi progetti a lungo termine, Conte vuol vincere subito e per questo ha giocatori d’esperienza e non tanti giovani”.

