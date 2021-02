Premier League, arbitro minacciato di morte

Come riportato da sportface.it , Mike Dean lo storico arbitro della Premier League è stato contestato per aver sventolato due cartellini rossi nelle partite precedenti. Il cinquantaduenne, dopo le espulsioni di Bednarek e Soucek ha ricevuto gravi minacce e ha richiesto di non arbitrare nella prossima partita. Al momento è già stato designato in FA Cup.

Il capo degli arbitri commenta così l’accaduto: “Minacce e abusi di questa natura sono completamente inaccettabili e sosteniamo pienamente la decisione di Mike di denunciare i messaggi ricevuti dalla sua famiglia alla polizia”.

