Serie A, slitta la decisione sull’assegnazione dei diritti tv: ecco il motivo

Come riportato da TMW, non è arrivata la decisione sull‘assegnazione dei diritti tv del prossimo triennio (2021-2024). La riunione di questo pomeriggio, avvenuta in videoconferenza, non ha prodotto alcun risvolto tanto da far slittare la decisone. Giovedì si terrà una nuova conferenza in Assemblea, in cui le Società sono chiamate a votare le proposte presentate venerdì scorso da Sky e Dazn.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: