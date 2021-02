SOCIAL | Ciro Immobile esulta dopo la vittoria con il Cagliari: “Avanti Lazio” | FOTO

Sempre più trascinatore, a suon di gol, di questa Lazio. Ciro Immobile ancora una volta a segno, continua a scalare tante classifiche marcatori, sia del calcio italiano che della storia biancoceleste. Grazie al suo gol ieri sera, che ha piegato un Cagliari chiuso bene in difesa, la Lazio ha agganciato il quarto posto centrando la sesta vittoria consecutiva. Ora, nel prossimo turno, la squadra di Inzaghi se la vedrà contro l’Inter, in un vero big match di alta classifica. Dopo aver esultato in campo, Immobile lo ha fatto anche sui social: attraverso un post sul suo profilo Instagram, dove ha pubblicato diversi scatti della vittoria di ieri all’Olimpico, la didascalia è chiara: “Avanti Lazio”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ciro Immobile (@ciroimmobile17)

