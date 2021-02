SOCIAL | Lucas Leiva festeggia: “Ce l’abbiamo fatta, adesso torniamo a lavoro” – FOTO

Battuto il Cagliari, portata a casa la sesta vittoria consecutiva adesso la testa è solo all’Inter. Non semplice la gara di ieri sera all’Olimpico, ma la Lazio ha dato prova di maturità e spirito da grande squadra. Difficile non parlare dei singoli, ma anche questa volta il centrocampo ha dato spettacolo con un Lucas Leiva sempre più emblema di questa Lazio. Il centrocampista brasiliano è il fulcro di questa squadra, non saltano all’occhio le sue gare forse perché “oscurato” dai compagni ma gestisce lui l’andamento della partita. Festeggia così la vittoria di ieri sera : “Partita difficile però ce l’abbiamo fatta, adesso un’altra settimana per lavorare”.

https://twitter.com/lucasleiva87/status/1358690371845447682?s=21

