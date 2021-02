SOCIAL | Marusic dopo la vittoria con il Cagliari – FOTO

La sfida di ieri sera allo Stadio Olimpico di Roma ha premiato la squadra di Inzaghi che, nonostante la chiusura in difesa del Cagliari, è riuscita a portare a casa non solo tre punti fondamentali ma anche il sesto risultato positivo in campionato. A tal proposito, il giocatore biancoceleste Marusic pubblica un post su Instagram con una didascalia sintetica ed esaustiva: ”+3. Avanti Lazio’‘.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @adamarusa17

