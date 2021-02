SOCIAL| Milinkovic dopo Lazio-Cagliari: “Vinco per la mia squadra!” – FOTO

All’indomani della vittoria della Lazio sul Cagliari, che permette l’aggancio alla Roma al quarto posto, Sergej Milinkovic-Savic si fa sentire sui social, e lo fa a modo suo. “Io non voglio vincere per me, io voglio vincere per la mia squadra! Forza Lazio!” si legge sul post pubblicato su Instagram, che lo ritrae in una delle tante azioni in cui ha preso parte ieri sera.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sergej Milinkovic Savic (@sergej___21)

