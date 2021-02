SOCIAL | Prosegue il recupero dall’infortunio per Luiz Felipe: “Non mi fermerò mai” | FOTO

Continua a lavorare per tornare in campo Luiz Felipe. Dopo il problema alla caviglia e la successiva operazione, il difensore brasiliano prosegue nel lavoro di riabilitazione per tornare in forma e dare una mano ai compagni biancocelesti. Attraverso il suo profilo ufficiale Instagram Luiz Felipe tiene aggiornati i tifosi sull’andamento del recupero: dopo il video si settimana scorsa, questa mattina è arrivata una foto in palestra dove sta lavorando. La didascalia che accompagna l’immagine recita: “Il lavoro continua. Non mi fermerò mai“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luiz Felipe Ramos (@luizfeliperamos27)

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: