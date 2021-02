Sorteggio qualificazioni eEURO 2021

Come riportato da it.uefa.com, lunedì 8 febbraio il sorteggio delle qualificazioni a UEFA eEURO 2021, la seconda edizione del più importante torneo di efootball per la nazionali, verrà trasmesso in diretta streaming dalle ore 20:00.

Le 55 nazionali partecipanti verranno suddivise in dieci gironi da cinque o sei squadre per la fase iniziale della competizione, che si svolgerà in quattro giornate per quattro lunedì: 15 marzo, 29 marzo, 12 aprile e 26 aprile. I giocatori si affronteranno esclusivamente sull’eFootball della Konami, PES 2021 Season Update, su Playstation 4. Ogni nazionale gioca due partite (1 contro 1) contro l’altra nazionale del girone; i punti di entrambe le partite vengono sommati e compongono la classifica del girone. Le dieci vincitrici dei gironi accedono direttamente alla fase finale che si giocherà il 9 e 10 luglio a Londra. Le dieci seconde prenderanno parte al torneo di spareggio, che si disputerà il 10 e 17 maggio per gli ultimi sei posti in palio.

Un totale di 100.000 euro di premi in denaro sarà suddiviso tra tutti i finalisti, di cui 40.000 euro per i vincitori.

🚨 Qualificazioni eEURO 2021 🚨

🇮🇹 Chi affronteranno i campioni in carica dell’Italia? Segui il sorteggio in diretta 👇👇 #eEuro2021https://t.co/mQdwjlJ7KE — La UEFA (@UEFAcom_it) February 8, 2021

