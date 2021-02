Strakosha su un possibile addio alla Lazio: “Sono aperto a nuove sfide. Bundesliga? Campionato interessante”

Il portiere della Lazio Thomas Strakosha è intervenuto quest’oggi ai microfoni di Sky Sports in Germania, parlando di un possibile addio ai biancocelesti. L’attuale stagione non è iniziata bene per l’estremo difensore albanese. L’arrivo di un giocatore con esperienza a caratura internazionale come Pepe Reina, lo ha fatto scalare nelle gerarchie di Inzaghi che vede nello spagnolo quella sicurezza non sempre garantita da Strakosha. Le voci di un malumore dovuto alle sue esclusioni, sono state smentite sul nascere dalla Società biancocleleste.

Queste le sue parle: “Sono aperto a nuove sfide. Roma è come una seconda casa per me ma la Bundesliga è un campionato molto interessante. Potrebbe essere un ottimo passo per la mia carriera. Il Borussia Dortmund? E’ un grande club con grandi ambizioni. Chiaramente è una società interessante che ha anche uno stadio incredibile. Mentirei se dicessi di non essere interessato”.

Di seguito i post di Max Bielefeld, reporter di Sky Sport Germania, pubblicati sul proprio profilo Twitter:

🗣 @OfficialSSLazio keeper Thomas Strakosha about his future @SkySportNewsHD: “I am open for new challenges. Rome is like a second home for me, but the Bundesliga is really interesting, of course it could be a good next step for me” #TransferUpdate pic.twitter.com/DwNziZ1LOK

— Max Bielefeld (@Sky_MaxB) February 8, 2021

🗣 Thomas Strakosha about @BVB: “Dortmund is a huge club. They have a young and ambitious team. Of course it’s an interesting club. Their stadium is incredible. I would be lying if I said that I’m not interested” #TransferUpdate pic.twitter.com/QOInv74nxm — Max Bielefeld (@Sky_MaxB) February 8, 2021

