CdS | Lazio, il ballottaggio dietro è tra Patric e Musacchio

Archiviata la vittoria dell’Olimpico contro il Cagliari, ieri la Lazio ha effettuato la consueta seduta di scarico ed oggi il tecnico ha dato ai suoi una giornata libera. La banda Inzaghi tornerà in campo domani per iniziare a lavorare in vista dell’impegno in programma domenica a San Siro contro i nerazzurri. Come riporta il Corriere dello Sport, il mister ha un dubbio per la squadra anti-Inter che riguarda la difesa; è infatti apertissimo il ballottaggio tra Patric e Musacchio. A Milano ci sarà da fronteggiare il miglior attacco della Serie A (51 reti). Due calciatori diversi: l’ex Barcellona più abile nel palleggio e nella costruzione dal basso, il nuovo arrivato invece è un difensore puro: Inzaghi inizia a valutare, in attesa delle prove tattiche che scatteranno tra giovedì e venerdì.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: