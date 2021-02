CdS | Lo scudetto è dei bomber: Immobile il più “decisivo”; Scarpa d’Oro forse in Campidoglio

Ronaldo, Ibrahimovic, Lukaku ed Immobile vanno avanti a suon di gol. Come riporta il Corriere dello Sport, gli attaccanti si candidano per il titolo di marcatori e quest’anno il traguardo può significare tricolore: l’ultimo a festeggiare entrambi gli obiettivi fu Zlatan nel 2009. Per King Ciro 14 reti in altrettante gare: ha portato alla Lazio 14 punti ed è il più “decisivo”. La sua media in rapporto alle presenze e ai minuti (1 ogni 109) è inferiore alla passata stagione, quando terminò con il record di 36 gol e la Scarpa d’Oro, che presto gli verrà consegnata in una location storica o istituzionale della capitale. Vista l’impossibilità di festeggiare all’Olimpico con i tifosi, la società laziale ha inoltrato una richiesta per organizzare la cerimonia presso il Campidoglio.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: