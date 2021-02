CdS | Questa Lazio dorata ha la difesa d’acciaio

Con la vittoria casalinga contro il Cagliari, la Lazio continua la striscia di vittoria, ora 6 in campionato. Come riporta il Corriere dello Sport, la squadra è più corta e gli attaccanti aiutano a fare scudo: la banda Inzaghi ha subito 3 reti nelle ultime 6 partite. I biancocelesti hanno cambiato marcia, trovando compattezza: nell’ultimo mese la porta è rimasta inviolata 3 volte, mentre nella prima parte di stagione i biancocelesti avevano incassato 12 reti in 15 incontri. Il tecnico ha ritrovato l’assetto migliore con i ritorni di Acerbi e Radu e grazie anche a Reina, regista aggiunto.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: