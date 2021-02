COPPA ITALIA | Alla Juventus basta l’1-2 dell’andata: Inter eliminata e bianconeri in finale

Termina 0-0 la semifinale di ritorno tra Juventus e Inter. Ai bianconeri basta la vittoria dell’andata, ottenuta per 1-2, per aggiudicarsi la finale di Coppa Italia. Una sfida caratterizzata da occasioni ma nessuna concretizzazione, dalla quale ne esce vincitrice la squadra di Andrea Pirlo senza il minimo sforzo. Nella partita giocata a Milano una settimana fa, è stato Ronaldo a regalare il successo ai suoi compagni con una doppietta. La vincente tra Atalanta e Napoli, semifinale di ritorno che si disputerà domani, sfiderà dunque in finale la Juventus.

