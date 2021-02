Corino: “Fondamentali i tre punti con il Cagliari. Musacchio? Classico difensore importante che serviva a questa squadra”

L’ex giocate della Lazio Luigi Corino, ha parlato quest’oggi ai microfoni di Radiosei. Il difensore intervenuto in merito alla vittoria ottenuta contro il Cagliari, commentando anche l’andamento stagionale dei biancocelesti.

Queste le sue parole, in riferimento anche ai nuovi acquisti

“Era importante portare a casa i tre punti con il Cagliari, la Lazio ha giocato bene, senza forzare le giocate. L’ha portata a casa rischiando qualcosa sul finale, ma il Cagliari si è solo difesa. L’approccio e l’atteggiamento mi preoccupava, i biancocelesti mi hanno smentito. Musacchio? Ha giocato bene ma può fare molto di più, viene da un periodo di inattività quindi ha bisogno di tempo. Lui è un giocatore che serve e può far comodo. Classico difensore importante che serviva a questa squadra. Muriqi? Non è facile entrare a partita in corso, sta migliorando la condizione e sicuramente tornerà utile in alcune gare”.

