Cristiano Pavone e le maglie all’asta in beneficienza: “Quella volta che presi una gomitata da Mancini, ma poi feci lo scambio con Nedved”

Cristiano Pavone, ex calciatore tra le altre di Inter, Atalanta, Bologna e Lecce, ha deciso di donare la sua collezione privata di maglie, accumulate durante la sua carriera, per sostenere i progetti benefici di Rise Together Foundation. Intervistato dalla redazione di Laziopress.it, ci ha raccontato delle aste di beneficienza e di qualche aneddoto legato al mondo Lazio: “L’idea nasce da Giuseppe Riso, quella di donare l’intero pacchetto di maglie che ho raccolto nell’arco della mia carriera. Sapevo che avrei fatto qualcosa di importante, verso chi, sicuramente, ne ha più bisogno. La Fondazione è appena nata, ha iniziato adesso ad operare, ma con il tempo crescerà e spero possa essere concretamente d’aiuto per le persone. La maglia di Nedved del 1996/97? Era un Bologna-Lazio, subentrai in campo dalla panchina. Presi una gran gomitata in volto da Mancini, ebbi anche una discussione con lui. Poi, però, a fine partita, scambiai la maglia con Nedved. Nella stagione 1992/93 la scambiai, invece, con Giuseppe Favalli: lui era un difensore come me, lo ammiravo, quindi decisi di scambiarla con lui. Le maglie della Lazio sono anche quelle di Negro e Fuser, inoltre.

Con chi mi sarebbe piaciuto scambiarla nel passato? Ho sempre desiderato di farlo, essendo un tifoso milanista e in quanto mio idolo, Paolo Maldini. Un paio di volte ci provai, ma l’aveva già promessa ad altri. Del presente, ovviamente, sarebbe facile dire Cristiano Ronaldo. E’ il giocatore più importante in questo momento in Italia. Metteremo altri pacchetti di maglie su Charity Stars, chi vorrà fare una donazione comprandola può andare sul sito: a breve uscirà quella di Zidane, a cui tenevo molto, ma lo faccio per una giusta causa“.

Questo è il link presso il quale poter partecipare alle aste di beneficienza, tramite il sito di Charity Star

