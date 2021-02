Europa League, due sfide si giocheranno in campo neutro

L’emergenza Covid-19 continua a colpire il mondo del calcio ed obbliga allo spostamento di sede di alcuni match. Come reso noto dal sito ufficiale della UEFA, due sfide valide peri sedicesimi di Europa Leugue si svolgeranno in campo neutro. La prima sarà Real Sociedad-Manchester United, che si giocherà allo Juventus Stadium il 18 febbraio alle 18.55, mentre la seconda sarà Molde-Hoffenheim che andrà in scena lo stesso giorno ma alle ore 21.00 all’ Estadio de la Ceramica di Villareal.

