GdS | Immobile, Milinkovic e solidità: così Inzaghi è ripartito

Con la vittoria di domenica, in casa contro il Cagliari, la Lazio ha ottenuto punti importanti per la continuità e per la classifica. Come riporta la Gazzetta dello Sport, i biancocelesti sono primi in Serie A nel 2021 e sono riusciti nella grande rimonta che li ha portati dal nono posto al quarto. Mister Inzaghi ha recuperato gli uomini migliori e per la svolta è servito anche il cambio di passo di Immobile e Milinkovic, mattatori nelle ultime gare. Bene anche Luis Alberto, leggermente frenato dall’operazione subita pochi giorni fa. Per la risalita ai vertici della classifica è stata comunque fondamentale la crescita di tutti, non soltanto dei big. Il tutto unito alle scelte sempre attente e meticolose di mister Inzaghi.

