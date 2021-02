Giudice Sportivo, tre sanzioni tra i biancocelesti

La 21ª giornata di campionato è andata ormai in archivio e la Prima Squadra della Capitale si proietta verso il prossimo impegno in campionato, che la vedrà impegnata domenica in casa dell’Inter. A seguito dei verdetti sportivi maturati nell’ultima gara, il Giudice Sportivo ha diramato le proprie decisioni, confermando le sanzioni ricevute da due calciatori biancocelesti e Simone Inzaghi. Primo giallo per Correa, sanzione numero 3 per Marco Parolo ed il tecnico.