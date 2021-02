Il Messaggero | Lazio, Radu rinnova per un altro anno. Marusic 2026, Lulic verso l’addio

La Lazio pensa al futuro. Come riporta Il Messaggero ci sono già stati i primi contatti tra Radu e Lotito pe il rinnovo: non sarà come l’ultimo (di 5 anni) bensì di una stagione (giugno 2022), forse anche un’opzione per un’ulteriore stagione. Si medita intanto su Parolo e Lulic, ma il capitano potrebbe salutare lo stesso a giugno e finire in Svizzera. Imminente invece l’annuncio di Marusic fino al 2026, con un notevole ritocco all’ingaggio. E, nel frattempo, si sta lavorando anche per un ritocco al contratto di Akpa-Akpro.

