Il 23 dicembre sembrava tutto finito. La capocciata di Theo Hernandez all’ultimo respiro aveva spinto la Lazio al nono posto a distanza siderale dal quarto posto. Sono passati 48 giorni e sette partite, il pareggio contro il Genoa che ora, visti i risultati della squadra di Ballardini, sembra anche meno negativo, le vittorie contro Fiorentina, Parma, Roma, Sassuolo, Atalanta, Cagliari e la Lazio è tornata in corsa per un posto Champions. Agganciato il quarto posto con la sensazione che questa squadra, quando gioca una volta alla settimana, può fare male a qualsiasi avversario. Inzaghi ha ritrovato lo spirito che aveva portato la sua banda a un solo punto dalla Juve nello scorso campionato prima che la pandemia rimescolasse le carte in tavola. Adesso la squadra gira anche grazie al recupero dei giocatori migliori che avevano avuto problemi di vario tipo: oggi Reina, Acerbi, Leiva, Milinkovic, Luis Alberto e Immobile stanno trascinando una Lazio apparsa più equilibrata, magari meno spettacolare ma di sicuro più attenta alla fase difensiva. L’eliminazione dalla Coppa Italia ha dato maggior respiro ai «vecchietti» biancocelesti che possono recuperare più facilmente dai piccoli acciacchi con meno impegni ravvicinati. Certo, adesso arriva la sfida del 23 febbraio contro il Bayern Monaco per gli ottavi di Champions ma sarà importante mantenere la massima concentrazione contro Sampdoria (la gara prima) e Bologna (la partita successiva) per non ritrovarsi nella condizione di dover rimontare di nuovo. Domenica sera a San Siro contro l’Inter sarà un passaggio decisivo del campionato, soprattutto per capire la crescita mentale di un gruppo che ha ritrovato una condizione fisica accettabile dopo aver perso per strada tanti punti in un autunno molto tormentato. Le vittorie contro Napoli, Roma e Atalanta hanno dimostrato come, anche negli scontri diretti, la Lazio sia in grado di fornire prestazioni di livello anche se non di può mollare di un centimetro vista la concorrenza molto qualificata. Rimangono 51 punti a disposizione, diciassette gare, inutile fare tabelle ma ci sarà bisogno del contributo di tutti. A cominciare dall’ultimo arrivato Musacchio chiamato a sostituire l’infortunato Luiz Felipe che spera di essere pronto per le ultime 7-8 partite. Sarà un derby lunghissimo, fino al 23 maggio tutti con col fiato sospeso, la Lazio vuole continuare a sentire la musichetta della Champions. Il Tempo/Luigi Salomone

