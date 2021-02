Juventus-Inter, le formazioni ufficiali: Conte non risparmia nessuno per la Lazio

Tra poco meno di un’ora Juventus e Inter scenderanno in campo per il ritorno della semifinale di Coppa Italia. Il tecnico dei nerazzurri Antonio Conte non gurda alla prossima sfida di domenica contro la Lazio e manda in campo tutti i titolari ristabilendo in avanti il tandem Lukaku- Martinez. Ecco le scelte ufficiali:

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Danilo, Demiral, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi; Kulusevski, Ronaldo.

Allenatore: Pirlo.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Darmian; Lukaku, Lautaro Martinez

Allenatore: Conte.

