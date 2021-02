La cantante Syria felice per l’inno pre Lazio-Cagliari: “Onoratissima, nonostante l’Olimpico vuoto ho vissuto un momento magico” | VIDEO

La sua voce ha vinto il deserto dell’Olimpico e la pioggia che si abbatteva su Roma nei minuti prima di Lazio-Cagliari regalando un momento emozionante ai pochi addetti ai lavori presenti. La cantante Syria, grande tifosa biancoceleste, prima della sfida con i sardi ha intonato l’inno “So già dù ore” lasciando poi spazio alle magie in campo di Immobile e compagni in un momento che per lei rimarrà indimenticabile. La stessa interprete, ha avuto ricordare in un videomessaggio trasmetto sui canali ufficiali biancocelesti, quel momento: “Onoratissima di aver cantato l’inno per la mia squadra del cuore. Nonostante la pioggia, gli spalti vuoti, l’Olimpico vuoto, ho vissuto un momento magico. Con la speranza di tornare insieme allo stadio, con la speranza di tornare insieme a fare il tifo per la nostra squadra del cuore, con la speranza di tornare a cantare a squarciagola l’inno per inostri eroi. Grazie Lazio, a presto da Syria, ciao”.

