Lopez: “Affrontare il Bayern Monaco una grande soddisfazione. La Lazio dovrà mettere paura all’avversario senza snaturarsi”

L’ex giocatore della Lazio Antonio Lopez, detto Totò, ha parlato quest’oggi ai microfoni di Lazio Style Radio. L’ex centrocampista voluto trattare l’argomento Champions League, esprimendo una propria opinione riguardo la sfida valida per gli ottavi di finale tra Lazio e Bayern Monaco.

Queste le sue parole

“I giocatori sono carichi dopo le 6 vittorie consecutive, e affrontare il Bayern sarà una soddisfazione. I tedeschi sono consapevoli di essere una grandissima squadra, ma non credo sottovaluteranno la Lazio. Si gioca 11 contro 11 e non sarà facile neanche per loro. I biancocelesti potranno affrontarli non dico alla pari, ma con serenità. Tra le due squadre è il Bayern ad avere qualcosa da perdere, la Lazio dovrà mettere paura all’avversario senza snaturarsi.”

