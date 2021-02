Lukaku, il ct del Belgio Martinez lo esalta: “Nelle ultime settimane ha giocato in maniera impressionante”

Dopo un’ ottima preparazione estiva, non sufficiente per rimanere a Roma, Jordan Lukaku ha aperto un nuovo capitolo della sua carriera, in prestito, all’Anversa. L’esterno sinistro, nelle ultime stagioni alla Lazio sempre alle prese con problemi fisici, sembra essere rinato negli ultimi mesi nel corso dei quali ha raggiunto quota 15 presenze, già due in più della passata stagione. Le sue prestazioni non sono rimaste indifferenti al ct del Belgio Roberto Martinez che lo ha osannato sottolineando come all’Anversa abbia ritrovato la continuità nei novanta minuti. Parole importanti che potrebbe riaprire il discorso nazionale per Lukaku, il quale, complice anche la situazione Lulic in casa Lazio, potrebbe tornare una pedina fondamentale il prossimo anno. Lo riporta IlCorrieredelloSport.it

